شاهد.. ضابط يغني مع الجماهير في المدرجات!

شهدت مباراة ضمن دور الـ 62 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بين نيوبورت وليدز يونايتد (2-1)، لقطة طريفة لضابط أمن يردد الأهازيج مع الجماهير في المدرجات.

وترك الضابط تشارلي روزنبرغ التزاماته لفترة وجيزة، للغناء مع الجماهير في المدرجات، ليتلقى ترحيبا حارا من قبل الجماهير بعد ذلك.

وحظي الفيديو بحوالي مليون مشاهدة، لكن أهازيج الضابط لم تجنب ليدز، الخسارة أمام نيوبورت بهدف مقابل هدفين.

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي