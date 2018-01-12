شاهد.. ضابط يغني مع الجماهير في المدرجات!
twitter/LeedsNews
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شهدت مباراة ضمن دور الـ 62 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بين نيوبورت وليدز يونايتد (2-1)، لقطة طريفة لضابط أمن يردد الأهازيج مع الجماهير في المدرجات.
وترك الضابط تشارلي روزنبرغ التزاماته لفترة وجيزة، للغناء مع الجماهير في المدرجات، ليتلقى ترحيبا حارا من قبل الجماهير بعد ذلك.
#lufc supporting copper pic.twitter.com/RYMTPmtKlI— Charlie Rosenberg (@charlieros1e) January 7, 2018
وحظي الفيديو بحوالي مليون مشاهدة، لكن أهازيج الضابط لم تجنب ليدز، الخسارة أمام نيوبورت بهدف مقابل هدفين.
المصدر: "eurosport.ru"
نايف الكوردي
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