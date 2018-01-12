بالفيديو.. دخول المشجعات السعوديات ملعب "الجوهرة"

توافدت العوائل السعودية، اليوم الجمعة، إلى ملعب "الجوهرة المشعة"، في إطلالة تاريخية للنساء السعوديات في المدرجات الوطنية، لحضور لقاء الأهلي والباطن، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري.

وقررت السلطات السعودية، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في ثلاثة ملاعب في 3 مدن بدءا من مطلع العام 2018.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية أن الملاعب الثلاثة (الجوهرة، واستاد الملك فهد الدولي بالرياض، واستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام) التي ستستقبل العائلات، ستتمتع بخصوصية واستقلالية تامة، منذ الدخول في الممرات الخاصة وصولا إلى المدرجات، وسيتوفر أمن نسائي للقيام بدور التفتيش، إضافة إلى توفير عاملات نظافة في الملاعب، ونافذات خاصة لبيع التذاكر للعائلات، ومطعم نسائي ودورات مياه للسيدات.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي