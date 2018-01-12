إحصائية.. تبرز "عقما تهديفيا رهيبا" لرونالدو

تراجع المعدل التهديفي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل كبير، في الموسم الحالي (2017-2018)، مقارنة بالمواسم الأخرى التي قضاها مع ريال مدريد، منذ انضمامه في العام 2009.

ونشر موقع "goal24" إحصائية لعدد الدقائق التي احتاج فيها الدون رونالدو لتسجيل كل هدف، منذ انضمامه إلى ريال مدريد في الموسم (2009-2010)، قادما من مانشستر يونايتد.

ويعتبر الموسم (2014-2015) الأفضل بالنسبة لرونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، من حيث المعدل التهديفي، وفقا لهذه الإحصائية، إذ كان يحتاج "صاروخ ماديرا" لـ 65 دقيقة لتسجيل هدف، بينما يعتبر الموسم الحالي هو الأسوأ، حتى الآن، إذ احتاج لـ 289 دقيقة لتسجيل هدف واحد.

وأصبح رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد، وأحرز حتى الآن، 289 هدفا في الليغا المحلية، خلال 278 مباراة:

RT

المصدر: "goal24"

نايف الكوردي