مدفيديف يعبر إلى نهائي سيدني

واصل الروسي دانييل مدفيديف المتأهل من التصفيات عروضه القوية في بطولة سيدني للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 400 ألف دولار، ليتغلب على الإيطالي فابيو فونيني في نصف النهائي.

ونجح النجم الروسي الصاعد (21 عاما)، في إقصاء فونيني المصنف الرابع في البطولة، بعدما فاز عليه بمجموعتين لواحدة، بواقع (2-6، 6-4 و6-1)، في مباراة استمرت قرابة الساعتين.

ويوجه مدفيديف في نهائي البطولة الأسترالية، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، الأسترالي أليكس دي مينار بالفرنسي بينوا بيير.

وفي منافسات فئة السيدات بالبطولة، صعدت الأسترالية آشليه بارتي إلى المباراة النهائية عقب فوزها على مواطنتها داريا جافريلوفا، بنتيجة (3-6، 6-4 و6-2).

وتقابل بارتي في النهائي، الألمانية أنجليك كيربر، التي أوقفت مغامرة الإيطالية كاميلا جيورجي في البطولة، بفوزها عليها، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6-2 و6-3).

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض