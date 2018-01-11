باناثينايكوس يهزم برشلونة في "يوروبا ليغ"

تغلب فريق باناثينايكوس اليوناني على ضيفه برشلونة لاسا الإسباني، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الأوروبي بكرة السلة "يوروبا ليغ".

تقدم الفريق الكتالوني في الرابع الأول بفارق نقطتين (19-17)، لكن الفريق اليوناني استلم زمام الأمور في الأرباع الثلاثة الأخيرة (19-15، 18-14، 25-24)، ليفوز في اللقاء بفارق 9 نقاط، بواقع: (84-75) نقطة.

ورفع باناثينايكوس رصيده إلى 29 نقطة، ويحتل مركز الوصافة، بينما تجمد رصيد عند 23 نقطة، ويحتل المركز التاسع، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي