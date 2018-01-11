إسبانيول يرد التحية لمضيفه ليفانتي في كأس إسبانيا ..فيديو

انتزع فريق إسبانيول بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، من مضيفه ليفانتي، إثر فوزه عليه في عقر داره (2-0)، في لقاء الإياب الذي جمعهما، اليوم الخميس.

وأحرز ثنائية الفريق الكاتالوني، كل من المهاجمين، البرازيلي ليوناردو بابتيستاو، وجيرارد مورينو بالاغيرو، في الدقيقتين (14 و34) على الترتيب.

وعوض إسبانيول خسارته على أرضه، أمام ليفانتي (1-2)، في مباراة الذهاب التي جمعتهما، يوم الخميس الماضي، على ملعب "باور 8"، في مدينة برشلونة، ليتفوق بواقع (3-2) بنتيجة مجموع المباراتين ويبلغ دور الثمانية للمسابقة.

المصدر:

نايف الكوردي