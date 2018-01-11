شاهد.. مرتضى منصور يرد بقسوة على لاعبي الأهلي

صرح رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، المستشار مرتضى منصور، اليوم الخميس، بأن اعتذار الأهلي عن واقعة الفيديو المسيء للاعبيه، الذين انتقدوا خلاله منصور رئيس الزمالك لا يكفي.

كان عدد من لاعبي الأهلي، وفي مقدمتهم حارس المرمى، أحمد عادل، وميدو جابر، قد انتقدوا وسخروا من قرارات منصور في الزمالك، وتدخله الدائم في الأمور الفنية للفريق، إضافة إلى الأداء السيء للاعبي الزمالك خلال لقاء الكلاسيكو المصري، الذي انتهى بفوز ساحق للأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الممتاز.

وقال مرتضى منصور: "اعتذار الأهلي على واقعة الفيديو المسيء للاعبيه لا يكفي، خاصة أن من قام بذلك لاعبون في ناد عريق مثل النادي الأهلي".

وتابع: "أشكر محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على اعتذاره للزمالك عن هذا الفيديو، وقيامه بإيقاف مصور هذا الفيديو، إلا أنني أعتقد أن هذا غير كافٍ، خاصة أن من قال هذه التجاوزات لم يُعاقب".

وقال منصور: "الزمالك سوف يتخذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة، للرد على تجاوزات لاعبي الأهلي".

كما شن المستشار مرتضى منصور، هجوما عنيفا على أحمد حسن وإبراهيم فايق، اللذين تقدما بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضده، اليوم الخميس.

وقال رئيس الزمالك إنه لن يرد على أحمد حسن على ما قام به، لكنه لن يتركه قانونيا.

وتقدم أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، بشكوى إلى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد مرتضى منصور، والإعلامي خالد لطيف، بسبب الإساءة إليه في برنامج "ستوديو النيل".

المصدر: وكالات

نايف الكوردي