مفاجآت كبيرة في تشكيلة "يويفا" المثالية لدوري أبطال أوروبا 2017

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن نتيجة الاستفتاء الذي أجراه على موقعه الرسمي لاختيار التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا للعام 2017، من قبل الجماهير.

وهيمن ريال مدريد، حامل اللقب، على التشكيلة المثالية للتشامبيونز ليغ، بدخول 5 لاعبين من النادي الملكي في القائمة، وهم: قائد الميرنجي المدافع سيرخيو راموس، والظهير الأيمن البرازيلي مارسيليو، ولاعب خط الوسط الألماني توني كروس، وصانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للتشامبيونز ليغ.

بينما غاب النجم المصري محمد صلاح، عن التشكيلة بالرغم من فوزه بجائزة أفضل لاعب في الجولتين الأولى والثانية من نسخة هذا الموسم للبطولة.

كما غاب عن التشكيلة عدد من النجوم، مثل أغلى لاعب في العالم، البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم برشلونة السابق، وباريس سان جيرمان الحالي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ الألماني، وغيرهما.

وشارك في التصويت أكثر من 8 ملايين و700 ألف شخص، وحصل قائد الفريق الملكي وقلب دفاعه النابض، سيرخيو راموس، على أغلبية أصوات، أكثر من 588 ألف شخص.

وفيما يلي التشكيلة كاملة:

لحراسة المرمى:

الإيطالي جانلويجي بوفون (يوفينتوس)

لخط الدفاع:

البرازيلي مارسيليو (ريال مدريد)

الإيطالي جورجيو كيليني (يوفنتوس)

الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد)

البرازيلي داني ألفيس (يوفينتوس/باريس سان جيرمان)

لخط الوسط:

الألماني توني كروس (ريال مدريد)

الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)

البلجيكي إدين هازارد (مانشستر سيتي)

لخط الهجوم:

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)

البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).

المصدر: "rsport.ria.ru"

نايف الكوردي