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التعادل السلبي سيد الموقف في "ديربي" لندن

الرياضة

التعادل السلبي سيد الموقف في
Reuters David Klein
التعادل السلبي سيد الموقف في "ديربي" لندن
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خيم التعادل السلبي على مواجهة تشيلسي أمام جاره وغريمه آرسنال، في "ديربي" لندن، وذلك ضمن ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وفشل تشيلسي في استغلال اللعب على أرضه وأضاع عدة فرص، ليفرط في فوز كان في المتناول، وكان سيسهل مهمته في مباراة الإياب، المزمع إقامتها في الـ24 من الشهر الجاري على ملعب "الإمارات"، معقل آرسنال.

ويلتقي المتأهل من مواجهة آرسنال وتشيلسي مع مانشستر سيتي أو بريستول سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية في النهائي. وكان السيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قد تغلب بشق الأنفس على بريستول في مباراة الذهاب، بهدفين لواحد.

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المصدر: EUROGOAL

عمر بيكضاض

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