شاهد.. مانشستر سيتي يحفظ ماء وجهه أمام ضيفه المتواضع بريستول سيتي

حقق مانشستر سيتي فوزا بشق الأنفس على ضيفه فريق الدرجة الأولى الإنجليزي بريستول سيتي (2-1)، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وتقدم فريق بريستول سيتي بهدف في الشوط الأول، سجله لاعبه بوبي ريد، في الدقيقة الأخيرة، من ضربة جزاء.

وأدرك البلجيكي كيفين دي بروين التعادل في الدقيقة 55، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدف الفوز لأصحاب الأرض، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب "الاتحاد".

وسيحل مانشستر سيتي ضيفا على بريستول سيتي، يوم الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني الجاري، في مباراة الإياب.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي