بالفيديو.. انقلاب شاحنة "كاماز ماستر" متصدر رالي "داكار 2018"

أعلن الموقع الرسمي لسباق رالي "داكار 2018"، أن شاحنة "كاماز ماستر" بقيادة الروسي إدوارد نيكولايف، انقلبت خلال المرحلة الخامسة للسباق، لكنه تمكّن من مواصلة المرحلة.

وكتب الموقع الرسمي لـ "داكار 2018": "إدوارد نيكولاييف ارتكب خطأ في الكثبان الرملية"، الأمر الذي أدى إلى انقلاب شاحنته على جانبها، وقام طاقم روسي آخر بمساعدته، ليواصل السباق.

وكان إدوارد نيكولايف قد أحرز المركز الأول في المرحلة الرابعة من "داكار 2018"، وابتعد في صدارة الترتيب العام للسباق، بفارق 36 دقيقة و 55 ثانية.

وانطلقت النسخة الـ 40 لسباق رالي داكار من ليما عاصمة البيرو، في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، وسيمر عبر أراضي بوليفيا، على أن ينتهي في الـ20 من الشهر الجاري في الأرجنتين.

المصدر: "business-gazeta.ru"

نايف الكوردي