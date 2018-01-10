شاهد .. هدف نومانسيا في شباك ريال مدريد

هز فريق نومانسيا، فريق الدرجة الثانية، شباك مضيفه ريال مدريد، اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في إياب الدور ثمن النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم.

وافتتح المدريدي، لوكاس فاسكيز، التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 11، من انطلاق صافرة البداية.

ورد مهاجم نومانسيا الشاب، غويليرمو فرنانديز، بهدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وعاد لوكاس فاسكيز، في الدقيقة 59، ووضع الفريق الملكي في المقدمة من جديد، موقعا على هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه.

إقرأ المزيد

يذكر أن ريال مدريد تغلب على نومانسيا بثلاثة اهداف من دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "لوس باخاريتوس"، في مدينة "Soria".

المصدر: "twitter/realmadrid"

نايف الكوردي