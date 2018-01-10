شاهد... المغربيان الزهر وامرابط يطيحان بالغواصات الصفراء

أطاح فريق ليجانيس بمضيفه فياريال من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، رغم خسارته أمامه (1-2)، في مباراة الإياب التي جمعتهما، اليوم الأربعاء.

وأحرز هدفي فريق فياريال "الغواصات الصفراء"، كل من، دانيال رابا، والروسي دينيس تشيريشيف، في الدقيقتين (48، 89) على الترتيب، بينما سجل المهاجم المغربي نبيل الزهر هدف ليجانيس، عند الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على ملعب "دو لا سيراميكا - de la Ceramica"، في مدينة فياريال.

وتفوق ليجانيس على فياريال بفضل هذا الهدف، الذي سجله على أرض خصمه، مستفيدا من قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار، وذلك بعد أن كان قد فاز في لقاء الذهاب على أرضه بهدف وحيد حمل توقيع لاعبه المغربي الآخر، نور الدين امرابط، يوم الخميس الماضي.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي