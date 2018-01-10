التشكيلة الأساسية لـ "ديربي" عاصمة الضباب

يحتضن "ستامفورد بريدج"، اليوم الأربعاء، لقاء "الديربي اللندني" المرتقب، بين تشيلسي وضيفه أرسنال، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وأعلن مدربا الناديين التشكيلة الأساسية لفريقيهما لخوض هذا اللقاء المرتقب بينهما، واختار الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيلة الأساسية التالية للبلوز، لمواجهة ضيفه أرسنال:

بينما سيبدأ الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني للأرسنال، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة الأرستقراطيين:

المصدر: "facebook/ChelseaFC"

نايف الكوردي