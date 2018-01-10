بالفيديو .. ظهور ميسي جديد

انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل صغير يتمتع بمهارات كروية نادرة، تنذر بولادة نجم كروي قادم، قد يصبح خليفة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويظهر الطفل في الفيديو وهو يصول ويجول في الملعب ويراوغ "يغربل" زملاءه بمهارات فنية عالية، تنذر بولادة نجم كروي قادم، قد يصبح خليفة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبالرغم من عدم معرفتنا بهذا الطفل الموهوب، وربما علينا البحث عنه في أحد المدارس الكروية العريقة مثل مدرسة أياكس أمستردام الهولندية، أو برشلونة، وذلك لأنه من المؤكد أنه قد أصبح محط أنظار كشافة الأندية الكبيرة، إن لم يكن قد تعاقد معه أحد، حتى الآن، ولو على منديل مثلما فعل برشلونة في يوم من الأيام مع الموهبة بالفطرة ليونيل ميسي، الذي كان يعاني من مرض نقص هرمونات النمو.

المصدر: "facebook.com/Goal"

نايف الكوردي