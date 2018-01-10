القحطاني "Y20 - ماركة مسجلة" لشركة عالمية

دشن نجم الهلال السعودي ياسر القحطاني ماركته التجارية "Y20" مع شركة مقلة للبصريات الوكيل الحصري لنظارات ماركة "تونينو لامبورغيني" العالمية في الشرق الأوسط.

وأبدى ياسر القحطاني سعادته بتدشين الهوية الجديدة لعلامته التجارية وتوقيع عقد شراكة مع نظارات "تونينو لامبورغيني"، وذلك خلال حفل أقيم، في فندق الفورسيزون بالرياض، بحضور عدد من الشخصيات يتقدمهم الأمير أحمد بن سلطان وعدد من لاعبي الهلال الحاليين والسابقين وعدد من أقاربه وزملائه.

وشكر قائد الهلال في كلمة ألقاها أثناء الحفل الحاضرين، مشيرا إلى أن وقوف عائلته معه تحديدا وراء النجاحات التي يحققها.

العلامة التجارية الخاصة بالكابتن ياسر القحطاني #Y20pic.twitter.com/rqXN7NO8wQ — ياسر القحطاني (@YASSER_Q_Y20) January 8, 2018

وأوضح ياسر القحطاني، أن فكرة مشروع تدشين هويته الرسمية، تتمثل في ربط شعاره "Y20"، بماركات عالمية مختلفة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن اللاعبين من حقهم تسويق هوياتهم الخاصة لصالحهم، قائلا: "يحق لي أن أسوق الهوية شريطة ألا أضع شعار الهلال فيها".

وأكد القحطاني أن العقود التي سيوقعها مع الشركات لا تتعارض مع الحقوق الإعلانية والتجارية لنادي الهلال.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي