"كاس" تسجل 42 طعنا للرياضيين الروس

أكدت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، التي تتخذ من لوزان السويسرية مقرا لها، أنها سجلت أمس، 42 طعنا تقدم بها الرياضيون الروس ضد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإيقافهم مدى الحياة.

وذكرت "كاس" أن جميع قضايا الرياضيين الروس، جمعت في قضية واحدة، وسيتم النظر فيها ابتداء من 22 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث من المتوقع أن يصدر القرار النهائي في 31 من الشهر ذاته، علما بأن آخر أجل لتقديم طلب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، المقررة في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، هو 28 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أوقفت مؤخرا مجموعة من الرياضيين الروس عن المشاركة في الألعاب الأولمبية مدى الحياة، بتهمة تعاطي المنشطات خلال أولمبياد سوتشي 2014، بعد توصيات لجنة الانضباط برئاسة دينيس أوسفالد، والتي تحقق بشأن الرياضيين الروس الذين نافسوا في سوتشي.

كما قررت اللجنة الأولمبية حظر مشاركة المنتخب الروسي في أولمبياد 2018، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، ولكنها قررت السماح بمشاركة الرياضيين الروس "النظيفين" فقط، تحت راية الأولمبياد.

المصدر: rsport.ria.ru

عمر بيكضاض