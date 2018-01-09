تصريح "غريب" لـ زيدان

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بأنه ليس بحاجة لضم أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم النتائج المخيبة للفريق الملكي في الليغا الإسبانية.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "لست بحاجة لضم أحد (لاعب جديد). هذا هو الوضع. لا أريد أحدا ولا أريد شيئا".

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وأضاف زيدان: "لدينا تشكيلتنا التي أثق بها. هناك أوقات صعبة نجتازها في الموسم، لكن كل شيء لا يزال أمامنا وسنرى ما يحدث من الآن و حتى نهاية الموسم".

وتلقى ريال مدريد هزيمة مؤثرة في عقر داره على ملعب "سانتياغو برنابيو"، أمام غريمه التقليدي برشلونة (3-0)، في الكلاسيكو الذي جمعهما، يوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن مباريات المرحلة الـ 17 من الدوري المحلي.

ويحتل ريال مدريد، حامل اللقب، المركز الرابع، برصيد 32 نقطة (17 مباراة)، بعد الجولة الـ 18، متأخرا بفارق 16 نقطة عن غريمه برشلونة، الذي يتبع على عرش الصدارة.

المصدر: "رويترز"

نايف الكوردي