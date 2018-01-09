بالفيديو.. الخفافيش تنقضّ على لاس بالماس في كأس إسبانيا

حجز فريق فالنسيا مقعدا له في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، على حساب ضيفه لاس بالماس، عقب فوزه الساحق عليه (4-0)، في لقاء الإياب الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء.

ويدين فريق الخفافيش بالفضل الكبير في انتصاره للاعبه الأرجنتيني، لوسيانو فيتو، الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق (30 و49 و66)، ولزميله نيمانيا ماكسيموفيتش، الذي سجلا هدفا، عند الدقيقة 54، من زمن اللقاء، على ملعب "ميستايا".

وتأهل فالنسيا إلى الدور ربع النهائي، بعد أن تفوق على لاس بالماس (5-1)، بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وذلك، بعد أن كان الفريقان تعادلا بهدف لكل منهما، في لقاء الذهاب، يوم الأربعاء الماضي.

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي