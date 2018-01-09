السوري علاء الشبلي يرحل عن الزمالك

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فسخ عقد لاعبه السوري علاء الشبلي بالتراضي.

وأكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة، أن اللاعب السوري قام بالتوقيع على إخلاء طرف، بعدم وجود أي مستحقات مالية له، لدى القلعة البيضاء.

وانضم علاء الشبلي إلى صفوف نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رفقة مواطنه مؤيد العجان، لكنه لم يشارك في أي مباراة بألوان الأبيض سواء في الدوري أو كأس مصر، بسبب عدم الاقتناع بمستواه الفني والبدني، وكثرة الإصابات، بعكس مواطنه الذي شارك مع الزمالك بشكل منتظم.

وأصبح الشبلي ثالث لاعب يرحل عن الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الجارية، بعد كل من رزاق سيسيه وأحمد كابوريا.

ومني الزمالك بهزيمة ساحقة أمام غريمه التقليدي الأهلي، في الكلاسيكو المصري، الذي جمعهما أمس الاثنين، ضمن مباريات المرحلة الـ 17 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الزمالك المركز الرابع، على سلم ترتيب الدوري، برصيد 28 نقطة.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي