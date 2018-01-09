كوتينيو يفرغ خزينة برشلونة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة برشلونة أنفقت كل الأموال في سوق الانتقالات، وأن إيرادات النادي من بيع تذاكر المباريات والمتحف قد انخفضت، ليبلغ العجز في خزينته 26 مليون يورو.

وأنفق النادي الكاتالوني 312 مليون يورو الموسم (2017-2018)، على صفقات التعاقد مع لاعبين جدد، آخرها كانت 120 مليون يورو مقابل ضم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو قادما من ليفربول الإنجليزي.

كما دفع برشلونة، في الميركاتو الصيفي، مبلغ 105 ملايين يورو، لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل ضم الجناح الفرنسي عثمان دمبيلي، الذي أصيب في أول مباراة له مع البلوغرانا، وغاب لمدة أربعة أشهر، كما دفع برشلونة 40 مليون يورو لضم لاعب الوسط البرازيلي باولينيو، وأنفق 12 مليون يورو، مقابل استعادة مهاجمه جيرارد ديولفيو، من ميلان الإيطالي، وكلفته صفقة انتقال المدافعين، البرتغالي نيلسون سيمدو 30.5 مليون يورو، والبرازيلي مارلون خمسة ملايين يورو.

في حين، حصل برشلونة على 222 من صفقة بيع النجم البرازيلي نيماردا سيلفا إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صيف 2017 أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيرادات نادي برشلونة من بيع تذاكر المباريات ومن المتحف قد انخفضت، وتحاول إدارة النادي إيجاد رعاة جدد، ولكن ذلك سيكون صعبا، بسبب الوضع السياسي في كتالونيا.

المصدر: "lenta.ru"

نايف الكوردي