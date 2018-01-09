بشرى سارة للجنس اللطيف في السعودية

تتجه أنظار عشاق الساحرة، يوم الجمعة المقبل، صوب ملعب "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة، الذي سيشهد أول ظهور للسعوديات في مدرجات ملاعب كرة القدم.

ومن المنتظر أن تزحف العوائل السعودية إلى ملعب "الجوهرة المشعة"، في أول إطلالة للنساء السعوديات في المدرجات الوطنية في تاريخ الكرة السعودية، لحضور مباراة الأهلي وضيفه الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتوقع أن تشهد المباراة الأولى، التي تحضرها العائلات في الملعب، تغطية إعلامية مكثفة على المستوى المحلي والعربي وحتى العالمي، لكونها حدثا تاريخيا هاما في حياة السعوديين، وإعلانا واضحا عن التغييرات الجادة التي تنسف الممنوعات الاجتماعية السابقة في شأن منع دخول النساء إلى الملاعب، فضلا عن مشاهدة أو تشجيع نسائي لكرة القدم، والتي كانت حكرا على الرجال فقط.

وخصص الدور الخامس من الملعب للعائلات بعد تركيب حواجز فاصلة بينه وبين مدرجات الذكور، وفق الضوابط والأنظمة التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة.

بينما سيكون الظهور الأول للعوائل السعودية، في العاصمة الرياض، في مدرجات استاد الملك فهد الدولي، الذي سيكون مسرحا للقاء "كلاسيكو" الكرة السعودية، بين الاتحاد وضيفه الهلال.

وفي الدمام، ستكون فرصة النساء حاضرة لمتابعة مباراة الاتفاق مع ضيفه الفيصلي، يوم الخميس 18 يناير/كانون الثاني الجاري، على إستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية أن الملاعب الثلاثة التي ستستقبل العائلات، ستتمتع بخصوصية واستقلالية تامة، منذ الدخول في الممرات الخاصة وصولا إلى المدرجات، وسيتوافر أمن صناعي نسائي للقيام بدور التفتيش، إضافة إلى توفير عاملات نظافة في الملاعب، وتوفير أكشاك خاصة لبيع التذاكر للعائلات، وكافيتيريا نسائية ودورات مياه.

يذكر أن العائلات السعودية سجلت أول حضور في الملاعب أثناء مباراة كأس السوبر السعودي، التي أُقيمت في لندن بين الغريمين التقليديين، الهلال والنصر، كما كررت الحضور في السنة التالية، وفي عاصمة الضباب أيضا في المسابقة ذاتها بين الهلال والأهلي. لكن يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني، سيكون حضورها الأول على ملاعب أرض الوطن، على غرار الحفلات الغنائية التي أُقيمت في الملاعب السعودية للعائلات.

وكانت السلطات السعودية قررت، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بحضور فاعليات رياضية في ثلاثة ملاعب في ثلاث مدن بدءا من مطلع العام 2018.

وحددت الهيئة العامة للرياضة، الرياض وجدة والدمام لتكون أولى المدن السعودية التي تدخل النساء ملاعبها لحضور مباريات وفاعليات أخرى. في خطوة تأتي بعد أسابيع من قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من يونيو/حزيران المقبل.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي