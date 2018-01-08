شاهد.. الوحدة يسحق الجزيرة في عقر داره

دك الوحدة حصون مضيفه الجزيرة (4-2)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 11 من دوري الخليج العربي الإماراتي للمحترفين لكرة القدم.

ضرب الوحدة بقوة وتقدم بأربعة أهداف متتالية، وقع نجمه الأرجنتيني المتألق، سبيستيان تيغالي، على ثلاثية "هاتريك"، في الدقائق (44، 51، 71)، بينما تكفل زميله المهاجم محمد العكبري بتسجيل الهدف الرابع، بحلول الدقيقة 83.

ومن ثم سجل الجزيرة هدفين متأخرين عبر كل من مهاجميه، أحمد محمد الهاشمي والبرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا، في الدقيقتين (89، 90)، على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

ورفع الوحدة، بذلك رصيده إلى 23 نقطة، ويحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 16 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس.

المصدر:

نايف الكوردي