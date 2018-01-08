فيديو.. الهلال يقع في فخ الاتفاق

سقط فريق الهلال في فخ التعادل على أرضه وبين جماهيره، أمام ضيفه الاتفاق (1-1)، اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 11 من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وضع مدافع الهلال، عبد الله الحافظ، الزعيم في المقدمة، بهدف أحرزه، بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية من الجهة اليسرى، وذلك، في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الضائع لزمن الشوط الأول.

فيديو..

هدف الهلال الأول في مرمى الاتفاق عن طريق عبدالله الحافظ#الهلال_الاتفاق#برو_سبورتpic.twitter.com/IgQD0h19Qn — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 8, 2018

وأدرك أحمد جمال الحبيب، مدافع الاتفاق، التعادل للضيوف، في بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 49 تحديدا، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى.

فيديو ..

هدف الاتفاق الأول في مرمى الهلال عن طريق أحمد الحبيب د49#الهلال_الاتفاق#برو_سبورتpic.twitter.com/bw8h4xZwPQ — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 8, 2018

وتعادل الهلال، بذلك، للمرة الثانية على التوالي، واكتفى بنقطة يتيمة، رفع بها رصيده إلى 35 نقطة، مبتعدا في الصدارة بفارق أربع نقاط عن الأهلي.

بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 15 نقطة، ويحتل المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري.

المصدر: "facebook/ALHILAL.Saudi.FC"

نايف الكوردي