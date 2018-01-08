شاهد .. الأهلي يهز شباك الزمالك

تقدم فريق الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، في الكلاسيكو المصري بينهما، اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات المرحلة الـ 17 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الأهلاوي مؤمن زكريا التسجيل للمارد الأحمر، مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية.

واتيحت فرصة ذهبية للزمالك لإدراك التعادل، في الدقيقة الـ 33، عندما حصل لاعبه حازم إمام على ضربة جزاء، لكن زميله باسم مرسي فشل في ترجمتها إلى هدف، إذ تصدى الحارس محمد السيد محمد الشناوي (29 عاما) لكرته ببراعة.

بينما في المقابل، تمكن الأهلاوي عبد الله السعيد من ترجمة ضربة جزاء حصل عليها زميله علي معلول إثر عرقلته من قبل الحارس الشناوي الآخر (أحمد ناصر محمود معوض الشناوي 26 عاما)، في الدقيقة 42، إلى الهدف الثاني للمارد الأحمر.

المصدر: RT

نايف الكوردي