فيديو .. لقطة استعراضية رائعة في التنس

شهدت مباراة ضمن مسابقة كأس هوبمان للتنس، لقطة استعراضية رائعة بين النجم السويسري روجير فيدرر والأمريكي جاك سوك، وذلك في إطار منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

واحتدم الصراع في الشوط الثاني ضمن المجموعة الثانية، بين النجم فيدرر، الذهب الذي لا يصدأ، وخصمه جاك سوك، اللذين تبادلا في إحدى اللقطات كرات قوية، ومن ثم تحول السجال بينهما إلى استعراض للمهارات. والطريف في الأمر أن المباراة كانت للزوجي المختلط، إذ بقيت السويسرية بليندا بينتشيتش والأمريكية كوكو فانديواغ متفرجتين في الملعب، وبعد فترة من تبادل الضربات بين زميليهما، جلستا على الأرض قبل أن تغادرا أرض الملعب، لإفساح المجال لهما في الاستمرار في عرض مهاراتهما.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الثنائي السويسري، الذي توج فيما بعد باللقب، على حساب الزوجي الألماني المؤلف من اللاعب ألكسندر زفيريف ومواطنته أنجليك كيربر.

وعانق روجير فيدرر (36 عاما)، بذلك، كأس هوبمان للتنس، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى في عام 2011، مع مواطنته الأسطورة مارتينا هينغيس.

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي