تسيسكا يتعاقد مع لاعب كرواتي صاعد

أعلن نادي تسيسكا موسكو المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، اليوم، تعاقده مع كريستيان بيستروفيتش، قادما من فريق سلافين الكرواتي.

وقال النادي الروسي في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن اللاعب الكرواتي وقع عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان تسيسكا حتى العام 2022.

🇭🇷 Кристиян Бистрович стал армейцем!#ЦСКА подписал контракт с 19-летним полузащитником Кристияном Бистровичем до лета 2022 года ➡ https://t.co/5tOrsX5wtapic.twitter.com/B4E140oqe4 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 января 2018 г.

وذكر البيان أن بيستروفيتش اجتاز الفحص الطبي بنجاح، وانضم إلى معسكر فريق تسيسكا في إسبانيا.

وخاض متوسط الميداني الكرواتي 12 مباراة في الدوري الكرواتي في الموسم الجاري، شارك في ست منها أساسيا.

ويتطلع تسيسكا من خلال هذه الصفقة لتعزيز صفوفه استعدادا لانطلاق المرحلة الثانية من الدوري الروسي.

ويحتل فريق العاصمة الروسية المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري المحلي، برصيد 35 نقطة، ويتخلف بفارق 10 نقاط عن لوكوموتيف موسكو المتصدر.

المتصدر: rsport.ria.ru

عمر بيكضاض