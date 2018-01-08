محاولة اغتيال لاعب كرة قدم كردي في ألمانيا

أعلنت السلطات القضائية الألمانية، اليوم الاثنين، أنها فتحت تحقيقا في محاولة اغتيال لاعب كرة قدم محترف مشهور بمواقفه المؤيدة للأكراد، بعد إطلاق نار عليه ليلا.

وكان دينيز ناكي، وهو لاعب كرة قدم ولد في ألمانيا لعائلة كردية مغتربة من تركيا، يقود سيارته ليلة الأحد على طريق سريع بالقرب من مسقط رأسه في "ديورن" غرب ألمانيا، عندما أُطلقت عدة أعيرة نارية باتجاهه من داخل سيارة سوداء، لكنه لم يصب بأذى.

وقال اللاعب لصحيفة "دي فيلت" اليومية: "كان يمكن أن أموت، لم تمر (الطلقات) بعيدا".."لقد أصابت رصاصة إحدى النوافذ ومرت أخرى قرب أحد الإطارات"، مضيفا أنه عاش "أكبر رعب في حياته".

وقال دينيز ناكي لموقع صحيفة "در شبيغل" الأسبوعية: "أعتقد أنها قضية سياسية، أنا مستهدف بشكل دائم في تركيا لأن مواقفي مؤيدة للأكراد".

وكانت محكمة تركية حكمت على كاني، في أبريل/نيسان 2017، بالحبس لمدة عام ونصف مع وقف التنفيذ بتهمة "الدعاية الإرهابية".

وبدوره، عبر النادي الألماني (سانت باولي –FC St. Pauli)، الذي دافع دينيز ناكي عن ألوانه، عن دعمه للاعب، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، قائلا: "نحن مصدومون ومذهلون، ولكننا سعداء لأنك بصحة جيدة، دينيز ديرسيم ناكي. نحن دائما معك!".

وكان مهاجم نادي "اميدسبور" التركي، الذي يلعب في الدرجة الثالثة، ملاحقا قضائيا لانتقاده على وسائل التواصل الاجتماعي عمليات قوات الأمن التركية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا "منظمة إرهابية".

Reuters

ولعب دينيز ناكي، البالغ من العمر 28 عاما، في صفوف منتخبات الشباب في ألمانيا، قبل أن يعرض الدفاع عن ألوان تركيا، لكنه لم يستدع لتشكيلة المنتخب الوطني. ولعب في الفترة بين 2009 و2013 في الدرجة الثانية في ألمانيا في ناديي (سانت باولي –FC St. Pauli)، وبادربورن.

المصدر: "swissinfo.ch"

نايف الكوردي