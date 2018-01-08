كيريوس يحصد لقب بطولة "برزبين" للتنس

توج الأسترالي نيك كيريوس بأول لقب له على أرض بلاده، عندما هزم منافسه الأمريكي رايان هاريسون في نهائي بطولة "برزبين" الأسترالية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 400 ألف دولار.

وجاء فوز كيريوس على منافسه الأمريكي بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6-4 و6-2).

🏆 No. 4 for @NickKyrgios!



The Australian earns his first title at home, claiming victory @BrisbaneTennis.



➡️ https://t.co/qXc38mZ2Gvpic.twitter.com/un5RRSKbyH — ATP World Tour (@ATPWorldTour) January 7, 2018

وبهذا الفوز أصبح كيريوس ثاني أسترالي يحرز لقب البطولة طوال تاريخها الممتد عشرة أعوام، بعد ليتون هيويت في 2014، كما أن هذا اللقب هو الرابع في مسيرة صاحب الـ22 عاما.

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وسيمنح هذا اللقب دفعة معنوية هائلة لكيريوس، قبل مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبري، التي تنطلق منافساتها في ملبورن بارك، منتصف الشهر الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru

عمر بيكضاض