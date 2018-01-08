الروسية ماكاروفا تصعد إلى ثاني أدوار بطولة سيدني

تأهلت الروسية يكاترينا ماكاروفا إلى ثاني أدوار بطولة سيدني الدولية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف دولار، عقب فوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو بمجموعتين دون رد.

واحتاجت اللاعبة الروسية لساعة و35 دقيقة، لتطيح بأوستابنكو، المصنفة السابعة عالميا، بواقع (7-6 و6-1).

وتواجه ماكاروفا في الدور المقبل، التشيكية باربورا ستريكوفا، التي تأهلت على حساب الروسية داريا كاساتكينا، بفوزها عليها، بمجموعتين لواحدة، بنتيجة (7-5، 1-6 و6-4).

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وتأهلت إلى الدور الثاني أيضا، الأسترالية إيلين بيريز، بعد انسحاب منافستها الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، والروسية يلينا فيسنينا، التي تجاوزت عقبة الإسبانية لارا فيسينو، بنتيجة (6-2 و6-2).

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض