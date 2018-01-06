ستوك سيتي يقيل مدربه هيوز

أعلن ستوك سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، إقالة مدربه مارك هيوز بعد أربع سنوات ونصف مع الفريق.

ويأتي القرار بعد ساعات من هزيمة الفريق المفاجئة 2-1 وخروجه من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام كوفنتري سيتي الذي يلعب في بطولة دوري أقل بثلاث درجات.

وقال النادي في بيان: "نود توجيه الشكر لهيوز على ما أنجزه مع النادي على مدار 4 سنوات ونصف وأبرزها قيادته الفريق إلى المركز التاسع في ثلاثة مواسم متتالية من الدوري الممتاز ونتمنى له النجاح في مستقبله.

وأضاف: "النادي يتطلع إلى التعاقد مع مدرب جديد في أسرع وقت ممكن ولن ندلي بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي".

وتراجع ستوك إلى منطقة الهبوط في الدوري الممتاز وخسر 6 من آخر 8 مباريات في جميع المسابقات.

المصدر: رويترز

فادي سيمير



