أتلانتا يعمق جراح روما في "الكالتشيو"

عمق أتلانتا جراح روما بالفوز عليه 2-1، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

أحرز ثنائية أتلانتا، أندرياس كورنلويس في (د.14) ومارتين دي رون في (د.19).

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ورغم لعب أتلانتا بعشرة لاعبين في الشوط الثاني بعد طرد لاعبه دي رون، إلا أن روما لم يتمكن من العودة وسجّل هدفا وحيدا عن طريق إدين دجيكو في (د.56) وفشل في إدراك التعادل.

وهذه هي الخسارة الثالثة لروما في آخر 4 مواجهات بعد السقوط أمام (تورينو في الكأس ويوفنتوس في الدوري) وتعادل في الجولة الأخيرة في الدوري أمام ساسولو.

وبهذه النتيجة، رفع الفائز رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، في المقابل تراجع روما للمركز الخامس بـ39 نقطة خلف لاتسيو الرابع بـ40 نقطة وعلى بعد 12 نقطة من نابولي المتصدر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير