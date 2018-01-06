نابولي يحتفظ بصدارة "الكالتشيو" ولاتسيو يقسو على سبال

احتفظ نابولي بصدارة الدوري الدوري الإيطالي بفوزه على ضيفه المتواضع فيرونا 2-0، السبت، في المرحلة الـ20، فيما حقق ميلان بقيادة مدربه الجديد جينارو غاتوزو فوزه الأول في أربع مباريات.

افتتح كاليدو كوليبالي التسجيل في (د.65)، وأضاف خوسيه كاييخون الهدف الثاني في (د.78) ليرفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 51 نقطة على بعد 4 نقاط من ملاحقه يوفنتوس الذي سيحل الليلة ضيفا على كالياري، في المقابل توقف رصيد فيرونا عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير بالجدول.

وحقق ميلان فوزه الأول في عهد مدربه الجديد غاتوزو على حساب ضيفه كروتوني بهدف يتيم.

ويدين الفريق اللومباردي إلى مدافع يوفنتوس السابق ليونارو بونوتشي صاحب هدف الفوز بعد خطأ فادح من الحارس إثر ركنية في (د.54)، ليرفع رصيد ناديه إلى 28 نقطة في المركز العاشر في حين توقف رصيد الضيوف عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.

واكتسح لاتسيو مضيفه سبال بخمسة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس في حين تجمد رصيد سبال عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

سجل لويس ألبرتو الهدف الأول للضيوف في الدقيقة الخامسة قبل أن يحرز شيرو إيموبيلي أربعة أهداف في الدقائق (19 و26 و41 و50) بينما جاء هدفا أصحاب الأرض عن طريق ميركو أنتينوسكي في (د.8 و30).

وواصل بينفينتو متذيل الجدول صحوته بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي منذ بداية الموسم على حساب ضيفه سامبدوريا 3-2، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأخير، في حين توقف رصيد سامبدوريا السادس في الترتيب عند 30 نقطة.

وبهدف نظيف أيضا أحرزه اللاعب أندري جالبينوف، فاز جنوى على ضيفه ساسولو ليتساويان بـ21 نقطة في المركزين الرابع عشر والخامس عشر على الترتيب.

المصدر: وكالات

فادي سيمير