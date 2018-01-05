روبليف يواجه مونفيس في نهائي بطولة قطر

يتواجه الروسي أندريه روبليف، والفرنسي جايل مونفيس، غدا السبت في نهائي بطولة الدوحة للتنس ذات الـ250 نقطة، على الملاعب الصلبة .

واحتاج روبليف (20 عاما) والمصنف 39 عالميا، لساعتين و25 دقيقة كي يتغلب على الأرجنتيني جويدو بيا بنتائج مجموعات 6-2 و4-6 و7-6 (7-2) في مباراة قوية.

بينما تأهل مونفيس دون حاجة للقاء النمساوي دومينيك تيم، إثر انسحاب الأخير على خلفية وعكة صحية ألمّت به وارتفاع درجة حرارته.

المصدر: وكالات

فادي سيمير