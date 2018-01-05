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بالصور.. التهاني تنهال على صلاح بعد تتويجه بجائزة الأفضل في القارة السمراء

الرياضة

بالصور.. التهاني تنهال على صلاح بعد تتويجه بجائزة الأفضل في القارة السمراء
Globallookpress Shi Song
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انهالت التهاني على اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017 في الحفل الذي أقيم أمس الخميس، في العاصمة الغانية أكرا.

وحرص نادي ليفربول على تهنئة نجمه المصري فور الإعلان عن فوزه بالجائزة عبر الموقع الرسمي للنادي على صفحات التواصل الاجتماعي، مرفقا لقطات لأجمل أهداف صلاح بقميص الريدز.

كما قام العديد من نجوم الرياضة المصرية والفنانون المصريون، بتهنئة صلاح على التتويج بالجائزة بالإضافة لتهنئة هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا، والقائمين على الرياضة المصرية لحصول المنتخب المصري على جائزة أفضل منتخب في القارة السمراء.

وتمكنت الرياضة المصرية من حصد 3 جوائز من جوائز الفيفا للأفضل في إفريقيا، وهي أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل منتخب، من أصل 4 جوائز كانت تنافس عليها.

وتفوق صلاح على كل من السنغالي ساديو ماني، والغابوني إيريك أوباميانغ. ليكون بذلك أول لاعب مصري يتوّج بالجائزة في مسماها الجديد.

وفاز الأرجنتيني كوبر بجائزة أفضل مدرب بعد منافسة مع الألماني جيرنو روهر مدرب منتخب نيجيريا، وحسين عموته المدير الفني للوداد المغربي.

فيما تفوق المنتخب المصري على كل من منتخبي الكاميرون ونيجيريا.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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