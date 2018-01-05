بالصور.. التهاني تنهال على صلاح بعد تتويجه بجائزة الأفضل في القارة السمراء
انهالت التهاني على اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017 في الحفل الذي أقيم أمس الخميس، في العاصمة الغانية أكرا.
وحرص نادي ليفربول على تهنئة نجمه المصري فور الإعلان عن فوزه بالجائزة عبر الموقع الرسمي للنادي على صفحات التواصل الاجتماعي، مرفقا لقطات لأجمل أهداف صلاح بقميص الريدز.
🙌 Congratulations, Mo! 🙌@22mosalah has been named CAF African Player of the Year for 2017. 👏🔥 pic.twitter.com/j1i0DOUuH2— Liverpool FC (@LFC) January 4, 2018
كما قام العديد من نجوم الرياضة المصرية والفنانون المصريون، بتهنئة صلاح على التتويج بالجائزة بالإضافة لتهنئة هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا، والقائمين على الرياضة المصرية لحصول المنتخب المصري على جائزة أفضل منتخب في القارة السمراء.
وتمكنت الرياضة المصرية من حصد 3 جوائز من جوائز الفيفا للأفضل في إفريقيا، وهي أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل منتخب، من أصل 4 جوائز كانت تنافس عليها.
وتفوق صلاح على كل من السنغالي ساديو ماني، والغابوني إيريك أوباميانغ. ليكون بذلك أول لاعب مصري يتوّج بالجائزة في مسماها الجديد.
وفاز الأرجنتيني كوبر بجائزة أفضل مدرب بعد منافسة مع الألماني جيرنو روهر مدرب منتخب نيجيريا، وحسين عموته المدير الفني للوداد المغربي.
فيما تفوق المنتخب المصري على كل من منتخبي الكاميرون ونيجيريا.
الف مبروك لنجم العرب وفخرهم محمد صلاح جائزة أحسن لاعب أفريقي موسم استثنائي علي الصعيد الجماعي والفردي والقادم أفضل إن شاء الله— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) January 4, 2018
مبروك لمنتخب مصر وللمدير الفني كوبر ودفعة ممتازة قبل كأس العالم وبالتوفيق في القادم إن شاء الله— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) January 4, 2018
قصة كفاح كبيرة .. الصعود مع منتخب مصر الي كأس العالم و الوصول الي نهائي امّم افريقيا .. ابداع في الملاعب الأوروبية 👍🏻لايوجد أفضل من صلاح 👌 مبروك محمد صلاح أفضل لاعب في افريقيا عن جدارة واستحقاق 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/1hgfPnW3D7— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) January 4, 2018
ألف مليون مبرووك للصاروخ المصري "محمد صلاح" فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا وأتوقع العام القادم سيكون ضمن المرشحين لأفضل لاعب في العالم pic.twitter.com/melUvwjeOC— Essam El-Hadary (@ElHadary) January 4, 2018
Proud of you SALAH— Zakaria Nassef (@ziconassef) January 4, 2018
فخورين بك محمد صلاح pic.twitter.com/DAuFr5QgDF
مثال لكل انسان وكل مجتهد اوعي تيأس ابدا حارب علي حلمك وخليك واثق في ربك مبرووووك ياصلاح @22mosalahpic.twitter.com/m7PFbo1BoG— Ahmed Elsaka (@ElSaka) January 4, 2018
الف مبروووك لمصر أحسن لاعب ومدرب ومنتخب سنه جميله كلها إنجازات للكره المصريه الحمدلله اتمني من الناس انها تفخر بالكره المصريه— Hazem Emam (@14) January 4, 2018
مبروووووك لينا .. صلاح بقى حالة ومثل لكل شخص مصري وعربي انك تقدر تحقق حلمك ومثال لكل أم عربية تزل بيه ولادها 150 سنة قدام— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) January 4, 2018
مبروك لينا pic.twitter.com/g4hCIJ1Pcq
الفنانون المصريون يحتفلون بتتويج محمد صلاح كأفضل لاعب في إفريقيا.— PremierLeagueWorld™ (@EPLworld) January 5, 2018
اول لاعب مصري يحقق الجائزة منذ 32 عاماً. pic.twitter.com/vl37DwxsuK
محمد صلاح في عام ٢٠١٧:— PremierLeagueWorld™ (@EPLworld) January 4, 2018
تأهل الى كأس العالم
افضل لاعب بالشهر في ليفربول ٣ مرات
افضل لاعب بالجولة في دوري الابطال مرتين
لاعب الشهر بالدوري الانجليزي مرة واحدة (نوفمبر)
افضل لاعب افريقي بجائزة BBC
افضل لاعب افريقي. pic.twitter.com/TOyWDbhVLj
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر