بالصور.. التهاني تنهال على صلاح بعد تتويجه بجائزة الأفضل في القارة السمراء

انهالت التهاني على اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017 في الحفل الذي أقيم أمس الخميس، في العاصمة الغانية أكرا.

وحرص نادي ليفربول على تهنئة نجمه المصري فور الإعلان عن فوزه بالجائزة عبر الموقع الرسمي للنادي على صفحات التواصل الاجتماعي، مرفقا لقطات لأجمل أهداف صلاح بقميص الريدز.

🙌 Congratulations, Mo! 🙌@22mosalah has been named CAF African Player of the Year for 2017. 👏🔥 pic.twitter.com/j1i0DOUuH2 — Liverpool FC (@LFC) January 4, 2018

كما قام العديد من نجوم الرياضة المصرية والفنانون المصريون، بتهنئة صلاح على التتويج بالجائزة بالإضافة لتهنئة هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا، والقائمين على الرياضة المصرية لحصول المنتخب المصري على جائزة أفضل منتخب في القارة السمراء.

وتمكنت الرياضة المصرية من حصد 3 جوائز من جوائز الفيفا للأفضل في إفريقيا، وهي أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل منتخب، من أصل 4 جوائز كانت تنافس عليها.

وتفوق صلاح على كل من السنغالي ساديو ماني، والغابوني إيريك أوباميانغ. ليكون بذلك أول لاعب مصري يتوّج بالجائزة في مسماها الجديد.

وفاز الأرجنتيني كوبر بجائزة أفضل مدرب بعد منافسة مع الألماني جيرنو روهر مدرب منتخب نيجيريا، وحسين عموته المدير الفني للوداد المغربي.

فيما تفوق المنتخب المصري على كل من منتخبي الكاميرون ونيجيريا.

الف مبروك لنجم العرب وفخرهم محمد صلاح جائزة أحسن لاعب أفريقي موسم استثنائي علي الصعيد الجماعي والفردي والقادم أفضل إن شاء الله — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) January 4, 2018

مبروك لمنتخب مصر وللمدير الفني كوبر ودفعة ممتازة قبل كأس العالم وبالتوفيق في القادم إن شاء الله — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) January 4, 2018

قصة كفاح كبيرة .. الصعود مع منتخب مصر الي كأس العالم و الوصول الي نهائي امّم افريقيا .. ابداع في الملاعب الأوروبية 👍🏻لايوجد أفضل من صلاح 👌 مبروك محمد صلاح أفضل لاعب في افريقيا عن جدارة واستحقاق 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/1hgfPnW3D7 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) January 4, 2018

ألف مليون مبرووك للصاروخ المصري "محمد صلاح" فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا وأتوقع العام القادم سيكون ضمن المرشحين لأفضل لاعب في العالم pic.twitter.com/melUvwjeOC — Essam El-Hadary (@ElHadary) January 4, 2018

Proud of you SALAH

فخورين بك محمد صلاح pic.twitter.com/DAuFr5QgDF — Zakaria Nassef (@ziconassef) January 4, 2018

مثال لكل انسان وكل مجتهد اوعي تيأس ابدا حارب علي حلمك وخليك واثق في ربك مبرووووك ياصلاح @22mosalahpic.twitter.com/m7PFbo1BoG — Ahmed Elsaka (@ElSaka) January 4, 2018

الف مبروووك لمصر أحسن لاعب ومدرب ومنتخب سنه جميله كلها إنجازات للكره المصريه الحمدلله اتمني من الناس انها تفخر بالكره المصريه — Hazem Emam (@14) January 4, 2018

مبروووووك لينا .. صلاح بقى حالة ومثل لكل شخص مصري وعربي انك تقدر تحقق حلمك ومثال لكل أم عربية تزل بيه ولادها 150 سنة قدام

مبروك لينا pic.twitter.com/g4hCIJ1Pcq — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) January 4, 2018

الفنانون المصريون يحتفلون بتتويج محمد صلاح كأفضل لاعب في إفريقيا.



اول لاعب مصري يحقق الجائزة منذ 32 عاماً. pic.twitter.com/vl37DwxsuK — PremierLeagueWorld™ (@EPLworld) January 5, 2018

محمد صلاح في عام ٢٠١٧:

تأهل الى كأس العالم

افضل لاعب بالشهر في ليفربول ٣ مرات

افضل لاعب بالجولة في دوري الابطال مرتين

لاعب الشهر بالدوري الانجليزي مرة واحدة (نوفمبر)

افضل لاعب افريقي بجائزة BBC

افضل لاعب افريقي. pic.twitter.com/TOyWDbhVLj — PremierLeagueWorld™ (@EPLworld) January 4, 2018

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر