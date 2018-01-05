ماذا قال السيسي لمحمد صلاح عقب حصوله على جائز أفضل لاعب في إفريقيا؟

قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التهنئة للمنتخب المصري وللاعب محمد صلاح، والمدير الفني "كوبر"، بحصولهم على جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2017.

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة والتقدير للمنتخب المصرى لكرة القدم على فوزه بجائزة أفضل منتخب إفريقي، كما أهنئ ابن مصر البار محمد صلاح لفوزه المستحق بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وأتقدم بكل التحية للشعب المصرى على هذا الفوز الذى يبرز قيمة الجهد والإخلاص".

وتوج محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب إفريقي، التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأعلن "الكاف" عن تتويج صلاح في حفل أقيم مساء الخميس، بالعاصمة الغانية أكرا، بعد تفوقه على الثنائي السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، وبيبر أوباميانج مهاجم دورتموند الألماني.

واستطاع صلاح الحصول على جائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب إفريقي عن عام 2017، متفوقا على الرباعي ماني، وأوباميانج، والنيجيري فيكتور موسيس لاعب تشيلسي الإنجليزي، والغيني نابي كيتا لاعب لايبزيج الألماني. ولم يحصل على الجائزة من مصر سوى محمود الخطيب نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، عام 1983.

ولعب صلاح هذا العام مع المنتخب المصري 10 مباريات، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفين، فيما لعب مع روما 20 مباراة وسجل 10 أهداف، وصنع 9، فيما لعب مع ليفربول 29 مباراة، وسجل 23 هدفا وصنع 8 أهداف.

وكان المنتخب المصري حصل على جائزة منتخب العام متفوقا على منتخبي نيجيريا والكاميرون، وكذلك حصل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، على جائزة أفضل مدرب لعام 2017، متفوقا على المغربي حسين عموتة، والألماني روهر مدرب منتخب نيجيريا.

المصدر: مواقع مصرية