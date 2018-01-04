شارابوفا إلى المربع الذهبي لبطولة شينزين الصينية
تأهلت الروسية ماريا شارابوفا إلى المربع الذهبي لبطولة شينجن المفتوحة للتنس بالفوز على زارينا دياز من كازاخستان بنتيجة 6-3 و6-2، اليوم الخميس، في دور الثمانية.
وقالت شارابوفا المصنفة أولى على العالم سابقا: "سعيدة بتحقيق الفوز، لم أقدم أفضل ما لدي لكن أتمنى أن تتحسن الأمور سريعا".
وأضافت: "الشيء الرائع هو تأهلي للدور التالي، وحصولي على فرصة اللعب غدا".
وأوضحت: "قضيت جولة رائعة في الصين، إنها رابع زيارة لي في غضون أشهر قليلة".
.@MariaSharapova books @ShenzhenOpenWTA Semifinal spot!— WTA (@WTA) January 4, 2018
Eases past Diyas 6-3, 6-3! pic.twitter.com/EbKbKqfbnG
وإلى الدور ذاته تأهلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى للبطولة إثر فوزها على البيلاروسية أرينا ساباينكا 6-2 و6-2.
كما لحقت الرومانية إرينا كاميليا بيجو بركب المتأهلات للمربع الذهبي بفوزها على المجرية تيميا بابوش 7-5 و7-5.
المصدر: وكالات
فادي سيمير