انسحاب موراي من بطولة أستراليا المفتوحة

أعلن البريطاني آندي موراي، المصنف أول عالميا سابقا، انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لعدم تعافيه من إصابة في وركه، بحسب بيان أصدره اليوم الخميس.

وقال موراي ذو الـ30 عاما: "للأسف لن ألعب في ملبورن هذا العام، لأني لست جاهزا للمنافسة".

وتابع اللاعب الغائب عن الملاعب منذ يوليو/تموز الماضي: "سأسافر إلى بلدي قريبا لتقييم جميع الخيارات، لكني أقدر كل رسائل الدعم، وآمل بالعودة قريبا لملاعب التنس".

إقرأ المزيد

وقال كريغ تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة: "أحترم القرار الصعب الذي اتخذه موراي، نحن ندرك الفترة الصعبة التي مر بها بسبب وركه".

ويأتي انسحاب موراي، وصيف 2010 و2011 و2013 و2015 و2016، وسط سلسلة من مخاوف الإصابات التي تهدد مشاركة العديد من نجوم اللعبة في أولى البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في ملبورن في 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر