دجوكوفيتش يختبر نفسه قبل قرار المشاركة في أستراليا

أكد الصربي نوفاك دجوكوفيتش بأنه سيخضع للاختبار خلال دورتين في أستراليا قبل اتخاذ القرار بالمشاركة أو عدمها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

ولم يخض دجوكوفيتش أي مباراة منذ إصابته في المرفق الأيمن واضطرته إلى الانسحاب من الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون في يوليو/ تموز الماضي. كما أنه انسحب من دورة أبوظبي الاستعراضية في الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومن دورة قطر مطلع العام الحالي.

An update here from my team: https://t.co/VJKakhY3bq — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 3, 2018

وقال دجوكوفيتش، في بيان على موقعه "عقب الانسحاب من بطولتي أبو ظبي وقطر، بسبب الآم في المرفق الأيمن. سيسافر نوفاك إلى أستراليا، حيث سيشارك في بطولتين استعراضيتين".

وأضاف "عقب البطولتين، سيتم اتخاذ القرار بشأن مشاركته في أولى البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم، وهي بطولة أستراليا المفتوحة".

وسيخوض دجوكوفيتش غمار دورة كوويونغ الاستعراضية في ملبورن ثم دورة تاي بريك تنز في ملبورن بارك مسرح بطولة أستراليا المفتوحة.

ويشارك في الدورة الأخيرة الإسباني رافائيل نادال وهو الآخر كان أعلن انسحابه من دورة أبو ظبي ودورة بريزبين الأسترالية المقامة خلال الأسبوع الحالي.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير