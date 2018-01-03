أتلتيكو مدريد يكتسح لييدا في كأس ملك إسبانيا

وضع أتلتيكو مدريد، قدما في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما أمطر شباك مضيفه لييدا إيسبورتيو، بنتيجة 4-0، اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن النهائي.

أنهى الفريق المدريدي، اللقاء نظريا في شوطه الأول، بثنائية حملت توقيع دييغو جودين في (د.33) والمخضرم فرناندو توريس في (د.37).

وفي الشوط الثاني، وبعد نزوله لأرض الملعب بـ 6 دقائق، وضع دييجو كوستا، بصمته بإضافة الهدف الثالث في (د.69)، ثم اختتم أنطوان جريزمان، رباعية الروخي بلانكوس في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

يذكر أن اللقاء، شهد أيضا مشاركة الجناح الدولي فيتولو، كبديل في أول ظهر رسمي له بقميص أتلتيكو مدريد، منذ انتقاله للفريق، الصيف الماضي، ولكنه لم يتمكن من المشاركة، بسبب العقوبة الموقعة على النادي.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت، قطع ديبورتيفو ألافيس، شوطا كبيرا نحو التأهل لدور الثمانية عقب فوزه بنتيجة 3-1، على حساب مضيفه فورمينتيرا.

المصدر: EFE

فادي سيمير