الروسي روبليف يقصي فيرداسكو من بطولة قطر المفتوحة

صعد الروسي أندري روبليف إلى الدور الربع النهائي من بطولة قطر المفتوحة للتنس إثر فوزه على الإسباني فرناندو فيرداسكو بمجموعتين لواحدة، اليوم الأربعاء.

وتمكن الروسي روبليف والمصنف (39 عالميا) من إنهاء اللقاء لمصلحته بنتيجة 6-4 و3-6 و6-4، وسيواجه الروسي الشاب (20 عاما) في الدور المقبل الكرواتي بورنا كوريتش الفائز على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في الدور الثاني بمجموعتين دون رد.

وودع البطولة الإسباني فيليسيانو لوبيز (المصنف الثامن على البطولة) بخسارته اليوم على يد البوسني ميرزا باشيتش بواقع 6-4 و7-6 (7-2).

المصدر وكالات

فادي سيمير