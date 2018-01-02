مانشستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارات

استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، وذلك بتغلبه على واتفورد 3-1 الثلاثاء في المرحلة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

أحرز رحيم ستيرلينغ في (د.1) و كريستيان كاباسيلي في (د.13 خطأ في مرمى فريقه) وسيرخيو أغويرو في (د.64) اهداف السيتي، بينما سجل هدف واتفورد الوحيد آندي غراي في (د.83).

وكان التعادل مع كريستال بالاس أوقف سلسلة من 18 انتصارا متتاليا لسيتي وحرمه من معادلة الرقم القياسي من الانتصارات المتتالية في إحدى البطولات الخمس الكبرى.

ورفع سيتي رصيده إلى 62 نقطة بفارق 15 نقطة عن منافسه المباشر وجاره مانشستر يونايتد.

توتنهام - سوانسي سيتي 2-0

وواصل توتنهام عروضه القوية في الآونة الأخيرة وعاد بفوز ثمين من أرض سوانسي سيتي بهدفين نظيفين تناوب على تسجيلهما الاسباني فرناندو يورنتي في (د.12)، وديلي آلي في (د.89).

ورفع توتتهام رصيده في المركز الخامس إلى 40 نقطة متخلفا بفارق 4 نقاط عن ليفربول الرابع لكن الأول يملك مباراة مؤجلة يخوضها الخميس ضد جاره وست هام.

كريستال بالاس - ساوثهامبتون 2-1

وحذا حذوه كريستال بالاس بفوزه على ساوثمبتون في عقر دار الأخير 2-1. سجل للفائز جيمس ماكارثر في (د.69) ولوكا ميليفويفيتش في (د.80)، بعد أن تقدم الخاسر بهدف لشيبان لونغ في (د.17).

وست هام - وست بروميتش ألبيون 2-1

وسجل المهاجم الفارع الطول آندي كارول هدفي وست هام في مرمى ضيفه وست بروميتش البيون في (د.59 و90) ليمنح الفوز لفريقه بعد أن تقدم الخاسر عن طريق جيمس ماكلين.

ولم يفز وست بروميتش في 6 مباريات منذ أن تولى آلن بارديو تدريبه خلفا لتوني بوليس الشهر الماضي.

وتختتم المرحلة غدا الأربعاء بلقاء قمة بين أرسنال وتشيلسي. ويستطيع تشيلسي استعادة المركز وتقليص الفارق إلى 14 نقطة عن المتصدر في حال فوزه.

المصدر: وكالات

فادي سيمير