عمان تلاقي الإمارات في نهائي خليجي 23

بلغ المنتخب العماني المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" في الكويت، بتغلبه على نظيره البحريني بهدف نظيف في نصف النهائي الأول الذي أقيم، اليوم الثلاثاء.

وسجل هدف المباراة لاعب البحرين مهدي عبد الجبار في (د.29 بالخطأ في مرمى فريقه)، لتبلغ عمان بطلة "خليجي 19" التي استضافتها عام 2009، المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخها.

وتلتقي عمان في النهائي الإمارات وذلك بعد تغلبه على المنتخب العراقي 4-2 بركلات الترجيح، وذلك بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وستقام المباراة النهائية، يوم الجمعة القادمة، وسيحتضنها استاد جابر الأحمد الدولي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير