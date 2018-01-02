موراي ينسحب من بطولة بريزبين

قرر البريطاني آندي موراي الانسحاب من دورة بريزبين الأسترالية للتنس في خطوة ستؤثر سلبا على استعداداته لخوض بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى والمقررة الشهر الحالي.

وغاب موراي عن الملاعب منذ يوليو/تموز الماضي بعد خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون أمام الأمريكي سام كويري، بسبب إصابة في الورك ما أدى بالمصنف الأول عالميا في السابق للتراجع إلى المركز السادس عشر حاليا.

وكان من المفترض أن يسجل موراي عودته الرسمية إلى الملاعب في دورة بريزبين، وأكد الأحد، أنه في وضع بدني ممتاز في بداية الموسم الجديد وواثق من مشاركته في الدورة الأسترالية.

لكنه أعلن الثلاثاء، بأنه قرر الانسحاب من الدورة، على غرار غريمه الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميا، والذي انسحب لأنه لم يصل إلى كامل جهوزيته البدنية.

وخاض موراي الجمعة أول مشاركة له منذ إصابته في يوليو/تموز، وكانت في مباراة من شوط واحد في دورة أبوظبي الاستعراضية وخسرها أمام الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت المصنف 20 عالميا 2-6.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير