نيمار أفضل لاعب برازيلي في أوروبا عام 2017

نال نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، جائزة "سامبا الذهبية" لأفضل لاعب برازيلي في أوروبا، والتي يمنحها موقع "سامبا فوت".

وحصل نيمار في التصويت على 27.71 بالمئة من الأصوات، متفوقا على زميله في المنتخب ولاعب ليفربول فيليبي كوتينيو الذي نال 16.64 بالمئة من الأصوات، فيما عاد المركز الثالث لمدافع ريال مدريد مارسيلو 14.43 بالمئة.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يفوز فيها نيمار باللقب بعد عامي 2014 و2015، بينما فاز بها كوتينيو في عام 2016.

المصدر وكالات

فادي سيمير