حل مجلس إدارة نادي النصر السعودي!

أصدر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية قرارا بحل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي بسبب الوضع المادي مؤكدا تطلع الهيئة لتلبية رغبات الجماهير.

وكُلّف سلمان المالك برئاسة النادي حتى نهاية الموسم ومحاولة الخروج بالنادي من الأزمات التي كانت السبب في حل المجلس السابق.

ويحتل الفريق الكروي لنادي النصر المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير