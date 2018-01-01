البرتغالي سيلفا ينضم إلى ليستر بعد طول انتظار

أنهى لاعب الوسط الدولي البرتغالي أدريان سيلفا، الاثنين، صفقة انتقاله إلى ليستر سيتي الإنجليزي بعد طول انتظار، بانضمامه رسميا إلى بطل الدوري الممتاز لعام 2016 .

واضطر سيلفا الذي توج مع المنتخب البرتغالي بكأس أوروبا 2016، إلى الانتظار أربعة أشهر لإتمام صفقة انتقاله من سبورتينغ البرتغالي إلى ليستر مقابل 22 مليون جنيه إسترليني (29,7 مليون دولار)، بعدما رفضت أوراقه في أغسطس/آب الماضي، بسبب التقدم بها بعد 14 ثانية على إقفال باب الانتقالات الصيفية.

وتسبب هذا الأمر بجعل اللاعب البالغ 28 عاما دون فريق بعدما رفضت محكمة التحكيم الرياضي الاستئناف الذي تقدم به من أجل السماح له بالانضمام لليستر الصيف المنصرم.

وتحدث سيلفا عن الفترة الصعبة التي مر بها منذ أغسطس/آب، قائلا لتلفزيون ليستر "عندما تمر بمرحلة من هذا النوع، فالمشاعر تكون متفاوتة من يوم إلى آخر. يجب أن تحافظ على ذهنية إيجابية وهذا ما حاولت القيام به. أبقيت ذهني مركزا على وظيفتي وما أحب القيام به".

وكشف سيلفا الذي أدرج اسمه في التشكيلة التي تواجه هادرسفيلد تاون، الاثنين، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز، أنه حافظ على لياقته البدنية رغم عدم خوضه أي مباراة هذا الموسم، مضيفا "كان الوضع محبطا للغاية، لكن الأوقات الصعبة أصبحت خلفي الآن وأنا سعيد للغاية باقترابي من الهدف الذي وضعته لنفسي".

وأكد "كنت أعمل بشكل دؤوب كل يوم للوصول إلى هذه اللحظة وأنا في وضع بدني جيد. كان من المهم جدا أن أواصل تماريني لأن فترة الغياب عن المباريات كانت طويلة. لا شيء أفضل من اللعب".

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير