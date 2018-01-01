التعادل سيد الموقف بين برايتون وبورنموث في "البريميرليغ"

سقط برايتون في فخ التعادل 2-2 مع بورنموث، اليوم الاثنين، في افتتاح مباريات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ".

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل حيث تقدم أنتوني كونكارت لفريق برايتون بهدف مبكر للغاية في (د.5) وتعادل ستيف كوك للضيوف في (د.33).

وفي الشوط الثاني، تقدم برايتون مجددا بهدف سجله جلين موراي في (د.48)، وتعادل كاليوم ويلسون مجددا لبورنموث في (د.79).

ورفع برايتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق نقطتين أمام بورنموث.

المصدر: DPA

فادي سيمير