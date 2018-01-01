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بالفيديو.. شبيه محمد صلاح يثير حماسة مشجعي ليفربول

الرياضة

بالفيديو.. شبيه محمد صلاح يثير حماسة مشجعي ليفربول
Reuters
محمد صلاح
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبيه الفرعون المصري محمد صلاح، والذى كان يقف في استاد "الإمارات" مرتديا قميص ليفربول، ومصففا شعره على طريقة صلاح.

وكعادتها تحرص جماهير "الريدز" على التغني بنجمها المصري، الذي سجل 23 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، وانتهزت الفرصة بوجود شبيه النجم المصري للاحتفاء به.

ويعد محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين في الملاعب الأوروبية هذا الموسم، لما يقدمه مع فريقه ليفربول، وكذلك مع منتخب مصر، الذي قاده للتأهل إلى مونديال روسيا 2018 بعد غياب 28 عامًا.

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المصدر: وكالات

فادي سيمير

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