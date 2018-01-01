بداية عام جيدة لشارابوفا في دروة شينزين

حققت المصنفة أولى سابقا الروسية ماريا شارابوفا، بداية جيدة لسنة 2018 في دورة شينزين الصينية للتنس، إثر فوزها على الرومانية ميهايلا بوزارنسكو 6-3 و6-0، الاثنين.

ولم تجد شارابوفا (30 عاما) التي تشارك في الدورة الصينية للمرة الأولى والمتوجة بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى، أي صعوبة في تخطي منافستها الرومانية المصنفة 56 عالميا في ساعة و20 دقيقة.

وعادت شارابوفا إلى الملاعب في أبريل/نيسان الماضي بعد إيقافها 15 شهرا بسبب تناولها مواد منشطة.

وأشادت الروسية بالجمهور الغفير في الملعب، مضيفة "هذه مشاركتي الأولى هنا وبالتالي لم أكن أدري ما يمكن توقعه".

أما هاليب المصنفة الأولى عالميا فتخطت الأمريكية نيكول غيبز بنتيجة 6-4 و6-1، واحتاجت هاليب التي تسعى إلى إحراز باكورة ألقابها في البطولات الكبرى عندما تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة بدءا من منتصف الشهر الحالي، إلى ساعة وتسع دقائق لتخطي منافستها المصنفة 110 عالميا.

واعتمدت هاليب على ضربات أمامية قوية لحسم المجموعة الأولى ولم تجد مقاومة في الثاني لتحسم المباراة لصالحها.

وقالت هاليب (26 عاما) المتوجة عام 2015 بلقب الدورة التي تقام في المدينة الصينية الجنوبية "الجمهور كان غفيرا ومن الممتع اللعب أمام هذا العدد"، مضيفة "فزت باللقب هنا قبل ثلاثة أعوام واليوم حققت فوزي الأول كمصنفة أولى عالميا. أنا سعيدة وأستمتع بوقتي".

وتلتقي هاليب في الدور الثاني الصينية دوان يينغيينغ، في حين تواجه شارابوفا الأمريكية أليسون ريسكه.

المصدر: وكالات

فادي سيمير